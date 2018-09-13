Глушаков тренировался в общей группе "Спартака" перед матчем с "Ахматом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сегодня тренировался в общей группе. 31-летний хавбек повредил бедро в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).

Кроме того, в сегодняшней тренировке приняли участие игроки, которые вернулись из сборных. При этом защитник Николай Рассказов, выступавший за молодежную сборную России, и хавбек Ивелин Попов, игравший за национальную команду Болгарии, работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций.

Полузащитник Джано Ананидзе продолжает работать по индивидуальной программе.

"Спартак" занимает 2-е место после шести туров РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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