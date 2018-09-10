"Спартак" продолжает подготовку к матчу 7-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата". Сегодня в десять утра красно-белые собрались в тренажерном зале на базе в Тарасове, а в 10.45 состоялось теоретическое занятие.
Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.
Как сообщает пресс-служба "Спартака", капитан команды Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с "Зенитом".
📰 #Спартак работает без выходных– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 сентября 2018 г.
✅ состоялась игра смешанными составами с участием игроков дубля
❎ Денис @DGlushakov8 Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра
📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/a21qkROY0b#Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/dkr8HmC4hm
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-10-spartak_rabotayet_bez_vykhodnykh/