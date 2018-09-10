14:16 | Футбол — РПЛ

Глушаков тренировался индивидуально из-за последствий травмы бедра

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"Спартак" продолжает подготовку к матчу 7-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата". Сегодня в десять утра красно-белые собрались в тренажерном зале на базе в Тарасове, а в 10.45 состоялось теоретическое занятие.

Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", капитан команды Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с "Зенитом"

 

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-09-10-spartak_rabotayet_bez_vykhodnykh/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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