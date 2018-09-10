Глушаков тренировался индивидуально из-за последствий травмы бедра

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 7-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата". Сегодня в десять утра красно-белые собрались в тренажерном зале на базе в Тарасове, а в 10.45 состоялось теоретическое занятие.

Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", капитан команды Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с "Зенитом".