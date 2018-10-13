Глушаков тоже сядет? Нет. Объясняет юрист

Известный адвокат Максим Пашков рассказал "СЭ", какие меры могут быть

приняты в отношении полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее

адвокат его жены Сергей Жорин сказал, что Денис может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.

- Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу, - отметил Пашков. - Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.

- Реально ли Глушакову грозит срок за снятие денег с этих счетов?

- Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со

счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все.

- Никакого срока опасаться не стоит?

- Бракоразводные дела - самые плохие, стороны находятся в таком

остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет. (Игорь Новиков)

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