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Глушаков - спортсмен года GQ

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Полузащитник "Спартака"  и сборной России Денис Глушаков назван спортсменом 2017 года по версии журнала GQ. Хавбек помог красно-белым выиграть чемпионат России впервые с 2001 года.

Помимо Глушакова, на титул "спортсмен года" по версии GQ претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

Дополнительная информация

http://www.gq.ru/person/winner-sportsman-2017

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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foreverCSKAforever

Первый раз о таком слышу. Наверное какое-нибудь центральное издание г. Миллерово. Носить Дениску на руках!

00:53

shpasic

когда праздновать будем?

00:43