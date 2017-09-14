Глушаков - спортсмен года GQ

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков назван спортсменом 2017 года по версии журнала GQ. Хавбек помог красно-белым выиграть чемпионат России впервые с 2001 года.

Помимо Глушакова, на титул "спортсмен года" по версии GQ претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.