Глушаков смотрел матч "Спартак" - "Ростов" на "Открытие Арене"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков наблюдал за матчем своей команды против "Ростова" (0:1) в 9-м туре чемпионата России на "Открытие Арене". За два часа до начала игры хавбек оставил в Инстаграме пост с геолокацией стадиона красно-белых.

Перед этим Глушаков принял участие в матче молодежных команд, который завершился победой "Спартака" (4:0). Хавбек был отправлен в "молодежку" решением главного тренера Массимо Карреры после сканадала с лайками. Игрок поставил лайк под записью в Инстаграме со стихотворением актера Дмитрия Назарова, который критикует итальянского специалиста.