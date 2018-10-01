02:50 | Футбол — РПЛ

Глушаков смотрел матч "Спартак" - "Ростов" на "Открытие Арене"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков наблюдал за матчем своей команды против "Ростова" (0:1) в 9-м туре чемпионата России на "Открытие Арене". За два часа до начала игры хавбек оставил в Инстаграме пост с геолокацией стадиона красно-белых.

Перед этим Глушаков принял участие в матче молодежных команд, который завершился победой "Спартака" (4:0). Хавбек был отправлен в "молодежку" решением главного тренера Массимо Карреры после сканадала с лайками. Игрок поставил лайк под записью в Инстаграме со стихотворением актера Дмитрия Назарова, который критикует итальянского специалиста.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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