14:54 | Футбол — РФПЛ

Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом


Футболисты "Спартака" Денис Глушаков, Артем Ребров и Андрей Ещенко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением было опубликовано на канале красно-белых в Ютюбе.

"Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего", – сказал Глушаков.

"Прошедший год принес нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли еще не один кубок над своей головой", – отметил Ребров.

"С Новым годом вас!" – подытожил Ещенко.

 

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=mo2cGU48-8g

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