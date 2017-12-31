Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков, Артем Ребров и Андрей Ещенко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением было опубликовано на канале красно-белых в Ютюбе.

"Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего", – сказал Глушаков.

"Прошедший год принес нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли еще не один кубок над своей головой", – отметил Ребров.

"С Новым годом вас!" – подытожил Ещенко.