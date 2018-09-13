Глушаков рассказал, что "Спартак" потерял с уходом Промеса

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что испытывает сожаления по поводу ухода нападающего Квинси Промеса в "Севилью". 26-летний голландец покинул московский клуб 31 августа 2018 года.

- Жалко, что Промес ушел, - сказал Глушаков в эфире канала "Россия 24". - Думаю, он правильно сделал. Если он хотел стать мировой звездой, то ему надо было уходить. Можно назвать его легендой "Спартака", любимцем болельщиков. Мы потеряли хорошего футболиста, который в одиночку может решить исход матча.

"Спартак" сейчас идет стабильно в чемпионате России. В матче с "Зенитом" могли выиграть и мы, и они. Мы разбирали "Зенит" и решили, что будем особое внимание уделять Ивановичу. В начале и середине встречи мы играли не только за счет длинных передач, но также и комбинировали, отбирали, шли в прессинг. Самая большая трагедия пока - это вылет из Лиги чемпионов.

"Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч команда проведет 16 сентября против "Ахмата".

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