Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", из-за повреждения.
Как стало известно "СЭ", в четверг на тренировке 31-летний хавбек столкнулся в ходе одного из игровых упражнений с Лоренсо Мельгарехо, получив сильный ушиб колена. В пятницу полузащитник работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние (особенно с учетом того, что газон на стадионе "Звезда" - искусственный) не позволит принять участие во встрече с уральцами. Других причин отсутствия Глушакова в составе красно-белых на эту игру нет.
Напомним, что матч с пермяками также пропустит 31-летний защитник Сердар Таски - в понедельник немец был заменен после первого тайма встречи 27-го тура с "Ахматом" (1:3) из-за травмы приводящей мышцы. (Вячеслав КОРОТКИН)
Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.
Каррера или Глушаков – останется только один? //
Сергей Горлукович: "Глушаков должен биться за Карреру! Кем он был до итальянца?" //
Георгий Ярцев: "Вопрос "Каррера или Глушаков" должен быть решен в интересах "Спартака"
Бу-га-га!
Блин, вот и Беня... Беня, ты на весну камин отключает, или тока в августе? За тушёнку ты мне ща не предьявляй, я съел её. Ну ту, которую не успел продать.
19:14
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
БэнД...Так ты и не читай.Мои тексты для думающей России.А Тебя ни какой пробел не спасет.)))
19:14
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га!.....Я своим ником обобщаю всю нелюбовь всей России к спартаку.Я Гарибальди этого движения.А заглавными буквами для того что бы любой ,даже напившийся водки (на березовых бруньках) мог прочесть.))
19:12
$n10nep$
Бу-га-га! $n10nep$___ У него голову собирали в году эдак в 1874.. Такшта, может и не стоит гордицца? 19:01 ======================== Пожалуй.
19:11
БэнД
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..----------------------------Ты, дуремар болотный пробел делай длиньше между своим набором слов и текстом собеседника, а то шняга какая-то получается, даже читать лень ))
19:10
Крюков Сергей
Времена изменились, бесследно исчез герой Урбанского, который лет 80 назад ради общего блага мог "дубы валить плечом". Сколько афганей стоит смерть ? - так ставил вопрос Поэт лет тридцать назад. Сейчас времена капиталистическыя и вопрос стоит так: За скока кубометров национального достояния некоторые беспринцЫпныя могут цаловать шарфики?
19:10
Millwall82
динамиков*
19:09
Millwall82
Даже на динамиком наезжают, дескать почему у нас 3 очка забрали....мы обречены!!!!!(с)
19:08
Бу-га-га!
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАК..___ Вот в каком году и в качестве кого ты победил Спартак? Тем паче - заглавными буквами?
19:07
Millwall82
Нервничают перед отстрелом дохлой лошади.
19:07
Островзаячий
И это капитан. Б...ть вы меня не смешите. Американский футбол. Документальный фильм. Он в майке : Мы тренируемся, чтобы играть.
19:05
Бу-га-га!
Задрот выполз))) Мыловар, уйди в тень, здесь нормальные люди общаются)))
19:04
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га! Некоторые, ворующие у народа, .. блин, настолько взбешённый что слов не найдено...А ты пиши проще..Гинер геть в Харькив..И всего то слов то.)))
19:04
Millwall82
Как и у успеха и снепа и других лошадок.
19:03
Millwall82
у лошадки с утра бомбит. Вот что значит #бесконечныйУжОс перед завтра.
19:02
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Крюков Сергей Некоторые бесстыдно СБГ-шарфики цалуют принародно и ничего, - жЫвут с этим....И не только живут,а еще гордятся этим.Чувствуют себя сопричастными с великим Городом.Центром мировой культуры и футбола.Не то что не которые ...соглашенцы,и пораженцы.С одной лычкой на погоне.Вроде и живут там где надо (телом) а вот душой не с Россией.)))
19:02
Бу-га-га!
$n10nep$___ У него голову собирали в году эдак в 1874.. Такшта, может и не стоит гордицца?
19:01
Бу-га-га!
Некоторые, ворующие у народа, .. блин, настолько взбешённый что слов не найдено...
18:58
$n10nep$
Бу-га-га! У кадули голова китайской сборки. И он этого не стыдится. 18:53 =================================== Сказать такое сейчас - сказать комплимент. Вот лет двадцать назад да.
18:57
$n10nep$
Зачем по коленям бить? Денис ими играет. Надо было по лицу, вернее по голове. Там все равно ничего нет, кроме охренительных зубов.
18:56
Крюков Сергей
Некоторые бесстыдно СБГ-шарфики цалуют принародно и ничего, - жЫвут с этим.
18:55
Бу-га-га!
Некоторые,злопыхат зловещий, совершенно не разбирающийся в игровых видах спорта обезательно выползают ахинею нести. И, как не странно в большинстве своем они являются зазенитами. Совпадение? Не думаю.
18:51
Островзаячий
kaduly : Все таки отпинали глушака.18:31ДА, НО НЕТ. Теперешние футболисты не бухают. Просто надо ходить на тренировки за 3 миллиона евро в год.Пример Соловьёв. В Динамо 8 тысяч в месяц, в Зените 80 на 5 лет.
18:49
Крюков Сергей
Здоровья Глушакову. А белополякам попроще с Амкаром, ибо всегда найдётся свой Черенчиков, который мечтает стать Горлуковичем.
18:47
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Да.Заголовок "ГЛУШАКОВ НЕ ПРИЛЕТЕЛ СО "СПАРТАКОМ" В ПЕРМЬ" был не политкорректен.)) А то не дай бог подумают что в спартаковской семье скандал..Маму не кухне бьют.))
18:46
Бу-га-га!
Симонян должен свою квалификацию подтвердить. Для него Амкар семечки. Он эти Амкары в прошлом сезоне пачками и и штабелями. Такшта, не волнуйтесь, братья.
18:37
kaduly
Все таки отпинали глушака.
18:31
yspesh4
Уфф, спасибо за уточнение, а то ведь можно полететь, но не прилететь. Аккуратней с заголовками плс.
18:30
feyerabend
Когда пенальти "Тосно" бил - колено и подвернул.
18:29
S.U.B.A.
Бедный Дениска!Это он когда пенальти Тосно бил травму получил!
18:29