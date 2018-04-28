18:10 | Футбол — РФПЛ

Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Капитан "Спартака" Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", из-за повреждения.

Как стало известно "СЭ", в четверг на тренировке 31-летний хавбек столкнулся в ходе одного из игровых упражнений с Лоренсо Мельгарехо, получив сильный ушиб колена. В пятницу полузащитник работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние (особенно с учетом того, что газон на стадионе "Звезда" - искусственный) не позволит принять участие во встрече с уральцами. Других причин отсутствия Глушакова в составе красно-белых на эту игру нет.

Напомним, что матч с пермяками также пропустит 31-летний защитник Сердар Таски - в понедельник немец был заменен после первого тайма встречи 27-го тура с "Ахматом" (1:3) из-за травмы приводящей мышцы. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

Каррера или Глушаков – останется только один? //
Сергей Горлукович: "Глушаков должен биться за Карреру! Кем он был до итальянца?" //
Георгий Ярцев: "Вопрос "Каррера или Глушаков" должен быть решен в интересах "Спартака"

Амкар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (33)
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Бу-га-га!

Блин, вот и Беня... Беня, ты на весну камин отключает, или тока в августе? За тушёнку ты мне ща не предьявляй, я съел её. Ну ту, которую не успел продать.

19:14

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

БэнД...Так ты и не читай.Мои тексты для думающей России.А Тебя ни какой пробел не спасет.)))

19:14

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Бу-га-га!.....Я своим ником обобщаю всю нелюбовь всей России к спартаку.Я Гарибальди этого движения.А заглавными буквами для того что бы любой ,даже напившийся водки (на березовых бруньках) мог прочесть.))

19:12

$n10nep$

Бу-га-га! $n10nep$___ У него голову собирали в году эдак в 1874.. Такшта, может и не стоит гордицца? 19:01 ======================== Пожалуй.

19:11

БэнД

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..----------------------------Ты, дуремар болотный пробел делай длиньше между своим набором слов и текстом собеседника, а то шняга какая-то получается, даже читать лень ))

19:10

Крюков Сергей

Времена изменились, бесследно исчез герой Урбанского, который лет 80 назад ради общего блага мог "дубы валить плечом". Сколько афганей стоит смерть ? - так ставил вопрос Поэт лет тридцать назад. Сейчас времена капиталистическыя и вопрос стоит так: За скока кубометров национального достояния некоторые беспринцЫпныя могут цаловать шарфики?

19:10

Millwall82

динамиков*

19:09

Millwall82

Даже на динамиком наезжают, дескать почему у нас 3 очка забрали....мы обречены!!!!!(с)

19:08

Бу-га-га!

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАК..___ Вот в каком году и в качестве кого ты победил Спартак? Тем паче - заглавными буквами?

19:07

Millwall82

Нервничают перед отстрелом дохлой лошади.

19:07

Островзаячий

И это капитан. Б...ть вы меня не смешите. Американский футбол. Документальный фильм. Он в майке : Мы тренируемся, чтобы играть.

19:05

Бу-га-га!

Задрот выполз))) Мыловар, уйди в тень, здесь нормальные люди общаются)))

19:04

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Бу-га-га! Некоторые, ворующие у народа, .. блин, настолько взбешённый что слов не найдено...А ты пиши проще..Гинер геть в Харькив..И всего то слов то.)))

19:04

Millwall82

Как и у успеха и снепа и других лошадок.

19:03

Millwall82

у лошадки с утра бомбит. Вот что значит #бесконечныйУжОс перед завтра.

19:02

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Крюков Сергей Некоторые бесстыдно СБГ-шарфики цалуют принародно и ничего, - жЫвут с этим....И не только живут,а еще гордятся этим.Чувствуют себя сопричастными с великим Городом.Центром мировой культуры и футбола.Не то что не которые ...соглашенцы,и пораженцы.С одной лычкой на погоне.Вроде и живут там где надо (телом) а вот душой не с Россией.)))

19:02

Бу-га-га!

$n10nep$___ У него голову собирали в году эдак в 1874.. Такшта, может и не стоит гордицца?

19:01

Бу-га-га!

Некоторые, ворующие у народа, .. блин, настолько взбешённый что слов не найдено...

18:58

$n10nep$

Бу-га-га! У кадули голова китайской сборки. И он этого не стыдится. 18:53 =================================== Сказать такое сейчас - сказать комплимент. Вот лет двадцать назад да.

18:57

$n10nep$

Зачем по коленям бить? Денис ими играет. Надо было по лицу, вернее по голове. Там все равно ничего нет, кроме охренительных зубов.

18:56

Крюков Сергей

Некоторые бесстыдно СБГ-шарфики цалуют принародно и ничего, - жЫвут с этим.

18:55

Бу-га-га!

Некоторые,злопыхат зловещий, совершенно не разбирающийся в игровых видах спорта обезательно выползают ахинею нести. И, как не странно в большинстве своем они являются зазенитами. Совпадение? Не думаю.

18:51

Островзаячий

kaduly : Все таки отпинали глушака.18:31ДА, НО НЕТ. Теперешние футболисты не бухают. Просто надо ходить на тренировки за 3 миллиона евро в год.Пример Соловьёв. В Динамо 8 тысяч в месяц, в Зените 80 на 5 лет.

18:49

Крюков Сергей

Здоровья Глушакову. А белополякам попроще с Амкаром, ибо всегда найдётся свой Черенчиков, который мечтает стать Горлуковичем.

18:47

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Да.Заголовок "ГЛУШАКОВ НЕ ПРИЛЕТЕЛ СО "СПАРТАКОМ" В ПЕРМЬ" был не политкорректен.)) А то не дай бог подумают что в спартаковской семье скандал..Маму не кухне бьют.))

18:46

Бу-га-га!

Симонян должен свою квалификацию подтвердить. Для него Амкар семечки. Он эти Амкары в прошлом сезоне пачками и и штабелями. Такшта, не волнуйтесь, братья.

18:37

kaduly

Все таки отпинали глушака.

18:31

yspesh4

Уфф, спасибо за уточнение, а то ведь можно полететь, но не прилететь. Аккуратней с заголовками плс.

18:30

feyerabend

Когда пенальти "Тосно" бил - колено и подвернул.

18:29

S.U.B.A.

Бедный Дениска!Это он когда пенальти Тосно бил травму получил!

18:29

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