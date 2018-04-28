Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", из-за повреждения.

Как стало известно "СЭ", в четверг на тренировке 31-летний хавбек столкнулся в ходе одного из игровых упражнений с Лоренсо Мельгарехо, получив сильный ушиб колена. В пятницу полузащитник работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние (особенно с учетом того, что газон на стадионе "Звезда" - искусственный) не позволит принять участие во встрече с уральцами. Других причин отсутствия Глушакова в составе красно-белых на эту игру нет.

Напомним, что матч с пермяками также пропустит 31-летний защитник Сердар Таски - в понедельник немец был заменен после первого тайма встречи 27-го тура с "Ахматом" (1:3) из-за травмы приводящей мышцы. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

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