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Глушаков пропустил тренировку "Спартака", Маурисиу занимался в общей группе

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"Спартак" продолжает подготовку к гостевому матчу 7-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (16 сентября), информирует официальный сайт красно-белых. На следующий день после воскресного победного матча с "Локомотивом" Массимо Каррера не предоставил футболистам "Спартака" выходного. Подготовка к игре с дебютантом премьер-лиги началась в понедельник и продолжилась во вторник.

 
11 сентября. Москва. Тушино. "Спартак" - "Локомотив" - 1:0. Денис ГЛУШАКОВ (слева) и Алексей МИРАНЧУК.Денис Глушаков: "Спартак" играет с душой. Давно такого не было"

Сегодня тренерский штаб "Спартака" сначала провел теоретическое занятие, затем семнадцать полевых игроков и вратари Артем Ребров и Сергей Песьяков вышли на поле. После интенсивной разминки главный тренер команды предложил футболистам насыщенную программу, состоявшую из разнообразных упражнений технического и тактического толка. В числе тех, кто тренировался в общей группе, был бразильский защитник Маурисиу. В короткий срок медицинский штаб поставил его на ноги (напомним, что во втором тайме последнего матча он травмировался и покинул поле до финального свистка). Вместе с основным составом вновь занимался нападающий Денис Давыдов.

В сегодняшней тренировке не принял участия Денис Глушаков. У полузащитника диагностировано микроповреждение мышц бедра. Евгений Макеев пока продолжает работать по индивидуальному плану: теперь, кроме тренажерного зала, защитник трудится еще и на газоне.

Завтра во второй половине дня "Спартак" проведет предыгровую тренировку в Тарасовке, а вечером вылетит в Оренбург.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/94275/

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