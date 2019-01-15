Глушаков пропускает тренировку "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропускает утреннюю тренировку красно-белых во вторник в рамках сбора в Дубае. По словам медицинского штаба, травмы у футболиста нет, и 31-летний хавбек не вышел на занятие из-за мышечной усталости.

Также по информации пресс-службы "Спартака" хавбек Александр Ташаев вернулся в общую группу, а голкипер "Спартака" Владислав Терешкин также не участвовал в занятиях утром.

Напомним, что подопечные главного тренера Олега Кононова проводят первый тренировочный сбор с 9 по 18 января в ОАЭ. (Александр Рогулев)

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