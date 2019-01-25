Глушаков продает совместный с женой дом за 331 миллион рублей

Объявление о продаже дома, размещенное Глушаковым на одном из специализированных сайтов.

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков продает загородный дом, в котором ранее проживал со своей женой Дарьей. 31-летний хавбек оценил коттедж в 331 659 000 рублей, согласно объявлению, размещенному на одном из специализированных сайтов.

Площадь дома, построенного в 2015 году, составляет 900 квадратных метров. Коттедж расположен на участке 25 соток в поселке Бенилюкс. Добраться из Москвы до поселка можно за 10-20 минут.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

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