Глушаков поставил еще один лайк про "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поставил лайк под одним из постов на официальной странице клуба в Инстаграме. Капитану красно-белых "понравилась" информация о том, что в общую группу команды вернулись Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов.

Кроме того, в сообщении указано, что к полноценному восстановлению близок хавбек Джано Ананидзе, а Роман Еременко может дебютировать за "Спартак" 7 октября в матче с "Енисеем".

Инстаграм "Спартака".

Ранее стало известно, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом.

В понедельник Глушаков поставил отметку "нравится" одному из постов с перепечаткой стихотворения Назарова на популярной странице о "Спартаке" в Инстаграме. На нее, в частности, подписана жена тренера красно-белых Пинни Каррера. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера, а во вторник опубликовал заявление. Ещенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. При этом лайк оставался до вторника.