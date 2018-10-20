Глушаков посетил памятник жертвам трагедии на игре с "Харлемом"

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков возложил цветы у памятника жертвам трагедии на игре 1/16 финала Кубка УЕФА между красно-белыми и "Харлемом", который расположен у стадиона " Лужники".

Ранее цветы к монументу принесли главный тренер команды Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор Сергей Родионов.

Примечательно, что никого из игроков основного состава " Спартака" не было. Команда продолжает подготовку к матчу 11-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала", который состоится 21 октября.

Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в молодежку " Спартака' в середине сентября после того, как поставили лайки под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Карреру. (Андрей Михайлов)