14:45 | Футбол — РПЛ

Глушаков попал в сборную тура по версии WhoScored

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков вошел в символическую сборную 15-го тура российской премьер-лиги по версии Who Scored. Футболист провел на поле все 90 минут и помог красно-белым одержать победу над "Крыльями Советов" (3:1).

Общий список 11 лучших выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар")

Защитники: Сергей Петров ("Краснодар"), Иван Новосельцев ("Анжи"), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей").

Полузащитники: Далер Кузяев ("Зенит"), Денис Глушаков ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Михаил Комков ("Енисей").

Нападающие: Иван Игнатьев ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак").

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