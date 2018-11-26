Глушаков попал в сборную тура по версии WhoScored

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вошел в символическую сборную 15-го тура российской премьер-лиги по версии Who Scored. Футболист провел на поле все 90 минут и помог красно-белым одержать победу над "Крыльями Советов" (3:1).

Общий список 11 лучших выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар")

Защитники: Сергей Петров ("Краснодар"), Иван Новосельцев ("Анжи"), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей").

Полузащитники: Далер Кузяев ("Зенит"), Денис Глушаков ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Михаил Комков ("Енисей").

Нападающие: Иван Игнатьев ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак").

🇷🇺 Russian Premier League Team of the Week -- Spartak Moscow striker Luiz Adriano is our player of the week after a man of the match display in Spartak Moscow's 3-1 win over Krylya Sovetov Samarahttps://t.co/iioXqa1Ntd pic.twitter.com/7U0HDQlF6x – WhoScored.com (@WhoScored) 26 ноября 2018 г.

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