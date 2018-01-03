Глушаков показал болельщикам сервант с трофеями. Видео

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, в котором показал болельщикам сервант с трофеями и медалями, завоеванным на протяжении карьеры. Также полузащитник предложил пользователям проголосовать, увеличится ли в 2018 году эта коллекция.

"А сервант за год-то пополнился. Следующий год будет удачнее 2017-го?", – написал Глушаков.

Напомним, в 2017 году Глушаков вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также полузащитник был назван лучшим игроком премьер-лиги по итогам сезона-2016/17.