Глушаков поблагодарил болельщиков за получение награды "спортсмен года" по версии GQ

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с призом "спортсмен года" по версии журнала GQ. Хавбек помог красно-белым выиграть чемпионат России впервые с 2001 года.
"Спортсмен года GQ 2017. Спасибо, дорогие, без вас бы я не выиграл", - написал Глушаков.
Помимо Глушакова, на титул "спортсмен года" по версии GQ претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин,Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.
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- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Евгений Малкин
- Сергей Карякин (шахматы)
- Миша Алоян
- Тимур Сафин
- Алексей Черемисинов
- Артур Ахматхузин