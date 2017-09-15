Глушаков поблагодарил болельщиков за получение награды "спортсмен года" по версии GQ

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с призом "спортсмен года" по версии журнала GQ. Хавбек помог красно-белым выиграть чемпионат России впервые с 2001 года.

"Спортсмен года GQ 2017. Спасибо, дорогие, без вас бы я не выиграл", - написал Глушаков.

Помимо Глушакова, на титул "спортсмен года" по версии GQ претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин,Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.