Глушаков ответил Геркусу, припомнив посещаемость матчей "Локомотива"

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков ответил на приглашение генерального директора "Локомотива" Ильи Геркуса посетить матчи Лиги чемпионов с участием железнодорожников. Ранее функционер пригласил Глушакова и экс-полузащитника "Зенита" Владислава Радимова в Черкизово.

- Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово? - написал Глушаков в Твиттере.

@ilgerkus Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей Локомотива)) Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?)) https://t.co/WR8H6xJ4Sj – Denis Glushakov (@DGlushakov8) 29 августа 2018 г.

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