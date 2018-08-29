Глушаков ответил Геркусу, припомнив посещаемость матчей "Локомотива"

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков ответил на приглашение генерального директора "Локомотива" Ильи Геркуса посетить матчи Лиги чемпионов с участием железнодорожников. Ранее функционер пригласил Глушакова и экс-полузащитника "Зенита" Владислава Радимова в Черкизово.
Ребята, @radimov02 @DGlushakov8, так вам билеты на ЛЧ отложить? pic.twitter.com/t755nnDs3L– Илья Геркус (@ilgerkus) 29 августа 2018 г.
- Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово? - написал Глушаков в Твиттере.
@ilgerkus Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей Локомотива)) Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?)) https://t.co/WR8H6xJ4Sj– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 29 августа 2018 г.
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