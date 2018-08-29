18:04 | Футбол — РПЛ

Глушаков ответил Геркусу, припомнив посещаемость матчей "Локомотива"

Ответ Дениса ГЛУШАКОВА. Фото Твиттер Дениса Глушакова
Ответ Дениса ГЛУШАКОВА. Фото Твиттер Дениса Глушакова

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков ответил на приглашение генерального директора "Локомотива" Ильи Геркуса посетить матчи Лиги чемпионов с участием железнодорожников. Ранее функционер пригласил Глушакова и экс-полузащитника "Зенита"  Владислава Радимова в Черкизово.

Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово? - написал Глушаков в Твиттере.

 

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