Глушаков отсутствует на тренировке перед матчем с "Ростовом"

В Тарасовке началась тренировка "Спартака" перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Ростовом". Капитан команды Денис Глушаков не принимает участие в занятии. Дмитрий Комбаров тренируется в общей группе, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Накануне Глушаков занимался по индивидуальной программе.

На прошлой неделе 31-летний полузащитник получил травму колена на тренировке после столкновения с Лоренсо Мельгарехо.

"Спартак" примет "Ростов" на своем поле 5 мая, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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