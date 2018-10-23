16:52 | Футбол — РПЛ

Глушаков отсутствует на общем фото с прощального обеда Карреры

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Хавбек "Спартака"  Денис Глушаков отсутствует на общем фото с прощального обеда бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В то же время на снимке присутствует защитник Андрей Ещенко.

Напомним, Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль после скандала с лайками вокруг поста известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержащего критику Карреры.

22 октября 54-летний итальянец был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Сегодня Глушаков и Ещенко тренировались с основным составом команды.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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