Глушаков отсутствует на общем фото с прощального обеда Карреры

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков отсутствует на общем фото с прощального обеда бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В то же время на снимке присутствует защитник Андрей Ещенко.
Sic transit gloria mundi... pic.twitter.com/PkjaaPCXQg– Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 23 октября 2018 г.
Напомним, Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль после скандала с лайками вокруг поста известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержащего критику Карреры.
22 октября 54-летний итальянец был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Сегодня Глушаков и Ещенко тренировались с основным составом команды.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
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