Глушаков открыл счет в игре с "Ахматом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". На 30-й минуте хавбек получил мяч в центре штрафной от Квинси Промеса и отправил его в дальний угол ворот хозяев. Напомним, что эта игра стала первой для Глушакова после травмы – последний раз он появлялся на поле 13 сентября во встрече с "Марибором" (1:1).

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"