Глушаков оговорился и назвал себя игроком "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков допустил оговорку, назвав себя игроком "Локомотива", когда комментировал оскорбительные крики болельщиков своей бывшей команды в свой адрес по ходу матча в Черкизове.

– Уже не первый матч болельщики "Локомотива" ведут себя агрессивно, когда объявляют вашу фамилию.

– Они все время так себя ведут. Это не первый год. Не обращаю на них внимания. У каждого свое мнение.

– Может вам стоит сделать первый шаг к примирению?

– А что я должен сделать? Я их оскорбляю? Всегда к ним нормально отношусь, посмотрите интервью. У меня нет никаких обид на них.

– Может стоит к ним обратиться?

– К кому обращаться? Я игрок "Локомотива", чего мне обращаться… Ой, я игрок "Спартака", зачем мне обращаться к болельщикам "Локомотива"? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)