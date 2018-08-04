Глушаков оговорился и назвал себя игроком "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков допустил оговорку, назвав себя игроком "Локомотива", когда комментировал оскорбительные крики болельщиков своей бывшей команды в свой адрес по ходу матча в Черкизове.
– Уже не первый матч болельщики "Локомотива" ведут себя агрессивно, когда объявляют вашу фамилию.
– Они все время так себя ведут. Это не первый год. Не обращаю на них внимания. У каждого свое мнение.
– Может вам стоит сделать первый шаг к примирению?
– А что я должен сделать? Я их оскорбляю? Всегда к ним нормально отношусь, посмотрите интервью. У меня нет никаких обид на них.
– Может стоит к ним обратиться?
– К кому обращаться? Я игрок "Локомотива", чего мне обращаться… Ой, я игрок "Спартака", зачем мне обращаться к болельщикам "Локомотива"? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)