Глушаков объяснил, почему "Спартак" мало забивает

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что малое количество голов является головной болью красно-белых в этом сезоне. Московский клуб забил 5 мячей в текущем розыгрыше РПЛ.

- Мало голов? Это самая большая боль для "Спартака", - сказал Глушаков в эфире канала "Россия 24". - Мы забиваем, но со стандартов, а хотелось бы с игры. Мы разбираем эти моменты. У нас поменялся тренировочный процесс - чуть-чуть по другому стали играть. Сейчас выполняем тактические перестроения и в обороне, и в атаке. Импровизации стало меньше, но главное, что есть победы и результат.

В прошлом году мы, возможно, неправильно готовились к сезону. Думали, что короли, и получили по шапке. Встрепенулись лишь перед Лигой чемпионов. Дальше продолжили работать, вернулись и всех догнали. Могли выиграть чемпионство, но уступили и его, и второе место. В произошедшем можем винить только себя.

Федун поставил целью полуфинал Лиги Европы? Соглашусь с его словами. У нас хороший подбор футболистов, многие играют в сборных. Должны выходить из группы и доходить. Даже то, что почти никого не купили летом, - нам не помеха.

В Лиге Европы "Спартак" сыграет в группе G против "Рейнджерс", "Рапида" и "Вильярреала".

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