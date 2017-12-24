Глушаков - об отпуске на Мальдивах: "Скандалы, расследования, любовь"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме очередную фотографию из отпуска. Футболист во время паузы в чемпионате России поехал на Мальдивы вместе с партнером по команде Дмтрием Комбаровым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.
"Запоминающийся был отпуск! Скандалы,расследования,любовь ,все было на этом острове! За это я и люблю друзей! Компания - топ. Скоро в холод, приступаю к делу", - написал Глушаков.
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