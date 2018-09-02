22:16 | Футбол — РПЛ

Глушаков - о споре с Радимовым: "Влад уже готовится к поражению"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0) прокомментировал спор с экс-хавбеком петербургского клуба Владиславом РадимовымРанее в социальных сетях игроки поспорили на исход противостояния двух клубов в чемпионате России-2018/19

В случае поражения "Зенита" Радимов подарит Глушакову корюшку, в противном случае хавбек должен будет передать ведро раков. 

- Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня. Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство! На фото мы протоколируем наш с Владом спор. Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге, - написал Глушаков в Инстаграме.

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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