Глушаков - о споре с Радимовым: "Влад уже готовится к поражению"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0) прокомментировал спор с экс-хавбеком петербургского клуба Владиславом Радимовым. Ранее в социальных сетях игроки поспорили на исход противостояния двух клубов в чемпионате России-2018/19.
В случае поражения "Зенита" Радимов подарит Глушакову корюшку, в противном случае хавбек должен будет передать ведро раков.
- Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня. Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство! На фото мы протоколируем наш с Владом спор. Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге, - написал Глушаков в Инстаграме.
Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня.👏 Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство! P.S. На фото мы протоколируем наш с Владом спор:) Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге:) #спартак #москва #зенитспартак #питер #глушаков #радимов #спор #пари #рыба #раки#repost #россия #fcsm #спартакмосква