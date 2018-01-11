Глушаков - о Попове: "Легенда болгарского футбола!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографии со сборов красно-белых. На одной из них полузащитник стоит в обнимку с партнером по команде Ивелином Поповым.
"Легенда болгарского футбола! Всегда позитивный человек!", – написал Глушаков.
Напомним, сбор "Спартака" проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".
Ivelin Popov ⚽ Легенда Болгарского футбола! Всегда позитивный человек! ✌🏻😜#спартакмосква #тренировки #сборы #дубай #глушаков #попов #россия #болгария #russia #repost #spartak #moscow #trending #краснобелые #друзья #футбол #спорт #8 #спартак #spartak #fcspartak #фкспартак #открытие #лукойл #команда#бутсы #новые #adidas #золото#легенда #legend
Эугенио
Тот что справа - Стоичков?)))
21:54 11 января
Jean4
Ну и рожи, откормленные и довольные. Надеюсь к концу сборов будут по стройнее и не такие веселые от нагрузок.)))
18:15 11 января
Victort54
Про "легенду", это точно про Попова, а не про Стоичкова?
17:59 11 января
К.Б.Ын
Имхо : Работящий парень, при правильном использовании, как это делал много раз Великий Массимо, НАМ он нужен :)
17:48 11 января
drony4
хари отожрали))
17:43 11 января
shpasic
репетирует переход в Зенит - стрелку показывает?
17:38 11 января