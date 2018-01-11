Глушаков - о Попове: "Легенда болгарского футбола!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографии со сборов красно-белых. На одной из них полузащитник стоит в обнимку с партнером по команде Ивелином Поповым.

"Легенда болгарского футбола! Всегда позитивный человек!", – написал Глушаков.

Напомним, сбор "Спартака" проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".