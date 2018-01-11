17:34 11 января | Футбол — РФПЛ

Глушаков - о Попове: "Легенда болгарского футбола!"

6

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографии со сборов красно-белых. На одной из них полузащитник стоит в обнимку с партнером по команде Ивелином Поповым.

"Легенда болгарского футбола! Всегда позитивный человек!", – написал Глушаков.

Напомним, сбор "Спартака" проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".

 
 
6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эугенио

Тот что справа - Стоичков?)))

21:54 11 января

Jean4

Ну и рожи, откормленные и довольные. Надеюсь к концу сборов будут по стройнее и не такие веселые от нагрузок.)))

18:15 11 января

Victort54

Про "легенду", это точно про Попова, а не про Стоичкова?

17:59 11 января

К.Б.Ын

Имхо : Работящий парень, при правильном использовании, как это делал много раз Великий Массимо, НАМ он нужен :)

17:48 11 января

drony4

хари отожрали))

17:43 11 января

shpasic

репетирует переход в Зенит - стрелку показывает?

17:38 11 января