Глушаков - о Каррере: "У него все будет хорошо"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил Массиму Карреру за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

- Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!, - написал Глушаков в Инстаграме.

Ранее появилась информация, что Глушаков отправится с основным составом "Спартака" на матч группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

В середине сентября Глушаков был переведен в дубль "Спартака" после того, как поставил лайк под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Массимо Карреру.