17:23 | Футбол — РФПЛ

Глушаков не прилетел со "Спартаком" в Пермь

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Спартак" прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России с местным "Амкаром", который состоится в воскресенье на стадионе "Звезда". У отеля красно-белых встретили несколько десятков болельщиков, один из которых зажег файер.

В составе московской команды нет полузащитника Дениса Глушакова и защитника Сердара Таски. Также в Пермь не прилетел бразильский нападающий "Спартака" Луиз Адриану, вынужденный пропустить игру с "Амкаром" из-за перебора желтых карточек.

Причина отсутствия 31-летнего хавбека сборной России неизвестна. 31-летний немецкий защитник восстанавливается от травмы бедра.

Глушаков не принял участия в матче 27-го тура чемпионата с "Ахматом" (1:3, 23 апреля). А до этого капитан команды неудачно сыграл с "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, 4:5 – по пенальти, 18 апреля), не реализовав выход один на один в концовке дополнительного времени и пенальти в послематчевой серии. ​(Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет завтра, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена  //
Каррера или Глушаков – останется только один? //
Сергей Горлукович: "Глушаков должен биться за Карреру! Кем он был до итальянца?" //
Георгий Ярцев: "Вопрос "Каррера или Глушаков" должен быть решен в интересах "Спартака"

Амкар – Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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Бу-га-га!

В смысле - не прилетел. Самолёт у него старой системы. Медленный очень.

18:45

Бу-га-га!

Сегодня не полетел, полетит завтра. В чем проблема?

18:44

Гарик "внук Наташи" Попов

Интриги,однако. Чё-то не в порядке у Спама.

18:14

genas

Дениска ты своими интригами на болельщиков наплевал...

18:05

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Загнобили пацана.Вы там следите за ним.Как бы суицида не дошло..самогоном.)))

18:05

yspesh4

Прошу любимую редакцию уточнить, вылетал ли в Пермь Глушаков? А то волнуюсь.___ "Ну не мог он проскочить! Шеф, мы все смотрели! – Пассажир Багров зарегистрировался на рейс? – Зарегистрировался. – На борт поднялись все пассажиры? – Все. – Так что ты мне втираешь! Кто тогда в Чикаго летит?!" (c)

18:05

Thomas_Boy_

Вперед "Спартар", дави "Амкак"!!!

18:03

onlyspartak

Ого, значит реально конфликт с глушаком? Но кто он такой что бы диктовать условия, в спартак-2 Дениску. Такие капитаны нам не нужны.

17:59

bond1951

ну конец света...................

17:59

waleriy

Самедова- смартфон сам корректирует.

17:58

waleriy

Надо ещё задвинуть Реброва, глушакова ,Мамедова.

17:57

waleriy

Хоть одна хорошая новость: глушак не будет играть с амкаром

17:55

Jean4

Всё, до свидания Каррера? Решил Глушака задвинуть, только одного он не учел, ОПГ ромашка опять игру сольет ради своего "братана". Если уж захотел от него избавиться, нужно чистить всю группировку. Комбарова, Самедова... кто еще?

17:50

alex-ls

подавай иск в суд против Карреры

17:38

баламошка

Каррера решил продавать игры. Нехорошо как-то получается)

17:29

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