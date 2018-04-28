Глушаков не прилетел со "Спартаком" в Пермь

"Спартак" прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России с местным "Амкаром", который состоится в воскресенье на стадионе "Звезда". У отеля красно-белых встретили несколько десятков болельщиков, один из которых зажег файер.

В составе московской команды нет полузащитника Дениса Глушакова и защитника Сердара Таски. Также в Пермь не прилетел бразильский нападающий "Спартака" Луиз Адриану, вынужденный пропустить игру с "Амкаром" из-за перебора желтых карточек.

Причина отсутствия 31-летнего хавбека сборной России неизвестна. 31-летний немецкий защитник восстанавливается от травмы бедра.

Глушаков не принял участия в матче 27-го тура чемпионата с "Ахматом" (1:3, 23 апреля). А до этого капитан команды неудачно сыграл с "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, 4:5 – по пенальти, 18 апреля), не реализовав выход один на один в концовке дополнительного времени и пенальти в послематчевой серии. ​(Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет завтра, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

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