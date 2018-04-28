Глушаков не прилетел со "Спартаком" в Пермь

"Спартак" прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России с местным "Амкаром", который состоится в воскресенье на стадионе "Звезда". У отеля красно-белых встретили несколько десятков болельщиков, один из которых зажег файер.
В составе московской команды нет полузащитника Дениса Глушакова и защитника Сердара Таски. Также в Пермь не прилетел бразильский нападающий "Спартака" Луиз Адриану, вынужденный пропустить игру с "Амкаром" из-за перебора желтых карточек.
Причина отсутствия 31-летнего хавбека сборной России неизвестна. 31-летний немецкий защитник восстанавливается от травмы бедра.
Глушаков не принял участия в матче 27-го тура чемпионата с "Ахматом" (1:3, 23 апреля). А до этого капитан команды неудачно сыграл с "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, 4:5 – по пенальти, 18 апреля), не реализовав выход один на один в концовке дополнительного времени и пенальти в послематчевой серии. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет завтра, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.
Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена //
Каррера или Глушаков – останется только один? //
Сергей Горлукович: "Глушаков должен биться за Карреру! Кем он был до итальянца?" //
Георгий Ярцев: "Вопрос "Каррера или Глушаков" должен быть решен в интересах "Спартака"
Бу-га-га!
В смысле - не прилетел. Самолёт у него старой системы. Медленный очень.
18:45
Бу-га-га!
Сегодня не полетел, полетит завтра. В чем проблема?
18:44
Гарик "внук Наташи" Попов
Интриги,однако. Чё-то не в порядке у Спама.
18:14
genas
Дениска ты своими интригами на болельщиков наплевал...
18:05
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Загнобили пацана.Вы там следите за ним.Как бы суицида не дошло..самогоном.)))
18:05
yspesh4
Прошу любимую редакцию уточнить, вылетал ли в Пермь Глушаков? А то волнуюсь.___ "Ну не мог он проскочить! Шеф, мы все смотрели! – Пассажир Багров зарегистрировался на рейс? – Зарегистрировался. – На борт поднялись все пассажиры? – Все. – Так что ты мне втираешь! Кто тогда в Чикаго летит?!" (c)
18:05
Thomas_Boy_
Вперед "Спартар", дави "Амкак"!!!
18:03
onlyspartak
Ого, значит реально конфликт с глушаком? Но кто он такой что бы диктовать условия, в спартак-2 Дениску. Такие капитаны нам не нужны.
17:59
bond1951
ну конец света...................
17:59
waleriy
Самедова- смартфон сам корректирует.
17:58
waleriy
Надо ещё задвинуть Реброва, глушакова ,Мамедова.
17:57
waleriy
Хоть одна хорошая новость: глушак не будет играть с амкаром
17:55
Jean4
Всё, до свидания Каррера? Решил Глушака задвинуть, только одного он не учел, ОПГ ромашка опять игру сольет ради своего "братана". Если уж захотел от него избавиться, нужно чистить всю группировку. Комбарова, Самедова... кто еще?
17:50
alex-ls
подавай иск в суд против Карреры
17:38
баламошка
Каррера решил продавать игры. Нехорошо как-то получается)
17:29