"Глушаков не хочет комментировать, но жена ему изменила". Адвокат игрока рассказала о расставании супругов

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей.
– Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она.
– Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы.
– Когда было подано заявление?
– В этом месяце. Точную дату не скажу.
– Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так?
– Не может он жить с ней дальше.
– Так была ли измена?
– Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было. (Дмитрий Сомов)