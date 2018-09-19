"Глушаков не хочет комментировать, но жена ему изменила". Адвокат игрока рассказала о расставании супругов

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей.

– Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она.

– Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы.

– Когда было подано заявление?

– В этом месяце. Точную дату не скажу.

– Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так?

– Не может он жить с ней дальше.

– Так была ли измена?

– Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было. (Дмитрий Сомов)

Полностью интервью адвоката Глушакова