Глушаков назвал себя легендарным вратарем и сравнил с Бартезом

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме выложил фотографию с тренировочного сбора в Австрии. Игрок предстает в перчатках.
- На фото легендарный вратарь, который не пропустил еще ни единого гола в своей карьере. Победили на тренировочном турнире!, - написал Глушаков, добавив хештэг #бартез.
На фото легендарный вратарь, который не пропустил еще ни единого гола в своей карьере. Победили на тренировочном турнире! #barthez #спартак #москва #россия#сборы #австрия #подготовка #спартакмосква #команда #футбол #repost #бартез#spartak #moscow #russia #russia2018 #рфс #respect #однакоманда #краснобелые #оукб#вратарь#глушаков #рфс #рфпл #рф
14 ноября 2017 года Глушаков встал в ворота на последних секундах товарищеского матча Россия – Испания (3:3) из-за травмы Андрея Лунева. Тогда он не пропустил.
Россия проиграла, но Глушаков все равно побрился налысо //
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