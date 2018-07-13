22:25 13 июля | Футбол — РФПЛ

Глушаков назвал себя легендарным вратарем и сравнил с Бартезом


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме выложил фотографию с тренировочного сбора в Австрии. Игрок предстает в перчатках.

- На фото легендарный вратарь, который не пропустил еще ни единого гола в своей карьере. Победили на тренировочном турнире!, - написал Глушаков, добавив хештэг #бартез. 

14 ноября 2017 года Глушаков встал в ворота на последних секундах товарищеского матча РоссияИспания (3:3) из-за травмы Андрея Лунева. Тогда он не пропустил.

Россия проиграла, но Глушаков все равно побрился налысо //
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