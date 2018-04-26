Глушаков на "Открытие Арене": "Каждому человеку хочется побыть одному дома"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию с домашнего стадиона красно-белых "Открытие Арена". По словам игрока, ему захотелось побыть одному.



- Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я - не исключение, - написал 31-летний полузащитник.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 33 матча за красно-белых во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. С последней встрече чемпионата России с "Ахматом" (1:3) игрок не вышел на поле.

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