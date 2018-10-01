Глушаков лайкнул пост с Каррерой на фото

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поставли лайк под постом на официальной странице красно-белых в Инстаграме. В этом сообщении на фото - главный тренер команды Массимо Каррера во время матча 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1).

"Проигрываем "Ростову"... Что нам делать, друзья?" - говорится в сообщении под фото.

Ранее хавбек был переведен в дубль "Спартака" решением главного тренера Массимо Карреры. Причиной стало то, что Глушаков поставил лайк под записью в Инстаграме со стихом известного актера Дмитрия Назарова, который критиковал итальянца.