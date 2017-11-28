Глушаков - Комбарову: "Выздоравливай! Брат, мы с тобой"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме пожелал полузащитнику Дмитрию Комбарову выздоровления. 30-летний игрок во вчерашнем матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) сломал ребро после борьбы с хавбеком питерцев Эмилиано Ригони.

Комбаров не смог продолжить встречу, его увезли на электрокаре. Срок его восстановления составит около месяца. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи в этом году - против "Арсенала" и ЦСКА в чемпионате России и "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

"Выздоравливай! Брат, мы с тобой!" – подписал фотографию Глушаков.