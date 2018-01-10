Глушаков - Комбарову: "Дима, получай удовольствие и улыбайся!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию со сборов красно-белых. Полузащитник обратился к партнеру по команде Дмитрию Комбарову.

"Дима, получай удовольствие и улыбайся!", - написал Глушаков.

Сегодня футболисты "Спартака" провели первую тренировку. Напомним, сбор проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".