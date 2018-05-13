Глушаков, Комбаров и Карасев последними уехали со стадиона "Открытие". Видео

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и защитник команды Дмитрий Комбаров покинули стадион через два часа после окончания матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1).

Они сфотографировались с ожидавшими их болельщиками, один из которых крикнул: "Денис, оставайся".

В это же время из дверей вышел судья Сергей Карасев. Арбитр и футболисты обменялись рукопожатиями. Также с Карасевым фотографировались болельщики. Все прошло в спокойной дружелюбной атмосфере. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Глушаков, Комбаров и Карасев последними уехали со стадиона "Открытие" pic.twitter.com/qskkOBCCgZ – СЭ Спартак (@spartak_se) 13 мая 2018 г.