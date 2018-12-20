15:35 | Футбол — РПЛ

Глушаков, Кержаков и другие известные футболисты сфотографировались со свежеобретенными тренерскими лицензиями

Обсудить
2

Денис Глушаков и Александр Кержаков выложили в Инстаграм фотографии, сделанные после экзаменов в Высшей школе тренеров. 

Помимо них, там запечатлены и многие другие известные футболисты. Среди них - Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков, братья Березуцкие, братья Комбаровы и Роман Шишкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are ready👍😉"A"

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 20 Дек 2018 в 4:19 PST

- Мы готовы, - написал у себя на странице Кержаков.

Полтора года в Академии тренерского мастерства прошли незаметно. Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! 👏После завершения карьеры будем добиваться успеха в новом поприще!, - заключил Глушаков.

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...