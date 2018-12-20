Глушаков, Кержаков и другие известные футболисты сфотографировались со свежеобретенными тренерскими лицензиями

Денис Глушаков и Александр Кержаков выложили в Инстаграм фотографии, сделанные после экзаменов в Высшей школе тренеров.
Помимо них, там запечатлены и многие другие известные футболисты. Среди них - Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков, братья Березуцкие, братья Комбаровы и Роман Шишкин.
- Мы готовы, - написал у себя на странице Кержаков.
Полтора года в Академии тренерского мастерства прошли незаметно. Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! 👏После завершения карьеры будем добиваться успеха в новом поприще!#uefa #a #лицензия#академия #вшт @footballstudy.ru #поздравляю #ребята 👋👍
- Полтора года в Академии тренерского мастерства прошли незаметно. Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! 👏После завершения карьеры будем добиваться успеха в новом поприще!, - заключил Глушаков.