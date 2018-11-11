Глушаков капитан, Ребров – в воротах "Спартака" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Уфы" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России.
Отметим, что ворота красно-белых займет Артем Ребров, а не Александр Максименко, ставший основным вратарем в начале сезона. Полузащитник Денис Глушаков начнет встречу с первых минут с капитанской повязкой.
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табдзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Наш состав на @fcsm_official pic.twitter.com/dwBFn0faRt– ФК УФА (@UfaFc) 11 ноября 2018 г.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернанду, Ханни, Луиз Адриану.
🔥 Наш состав на матч #УфаСпартак– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.
📺 @matchpremier ₽
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин#НаУфу #ВпередСпартак pic.twitter.com/l5WJlBfprH
Напомним, что матч состоится сегодня, 11 ноября, начало встречи – в 14.00 по мск. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры