Глушаков капитан, Ребров – в воротах "Спартака" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Уфы" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России.

Отметим, что ворота красно-белых займет Артем Ребров, а не Александр Максименко, ставший основным вратарем в начале сезона. Полузащитник Денис Глушаков начнет встречу с первых минут с капитанской повязкой.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табдзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернанду, Ханни, Луиз Адриану.

Напомним, что матч состоится сегодня, 11 ноября, начало встречи – в 14.00 по мск. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры