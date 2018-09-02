Глушаков и Радимов зафиксировали спор на корюшку и раков. Александр Егоров "разбил"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов появились в эфире после матча 6-го тура РПЛ (0:0). Ранее в социальных сетях игроки поспорили на исход противостояния двух клубов в чемпионате России-2018/19. В случае поражения "Зенита" Радимов подарит Глушакову корюшку, в противном случае хавбек должен будет передать ведро раков. Примечательно, что Радимов появился в эфире с корюшкой. Ранее игроки уже спорили на то, кто из клубов окажется выше в табличе чемпионата по итогам прошого сезона.

- Я проиграл и, как только появлюсь в столице, выполню условия, - напомнил Радимов. - Про прошлый спор, я думал, Денис забудет. Хочется отыграться.

- 0:0 - закономерный результат. У "Зенита" и "Спартака" были шансы, жаль, ими не воспользовались, - сказал Глушаков. - Влад в Питере уже потихоньку корюшку собирает, осталась только вобла (смеется). Никто не хотел уступать, все хотели выиграть. Интересный матч для всей России, да и в Европе, наверное, смотрят.

После этого игроки пожали друг другу руки, "официально" фиксируя спор на корюшку и раков. "Разбил" спор глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.