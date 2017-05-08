Глушаков и Комбаров позвонили Зобнину на радио

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков дозвонился в прямой эфире радио, в студии которого гостем был еще один хавбек красно-белых Роман Зобнин.

- Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать, - сказал Глушаков. - Кто сейчас лучший футболист "Спартака", вы не могли бы сказать?

- Фернанду, - ответил Зобнин.

Ведущий радио переспросил: "А не Денис Глушаков, точно?", на что Зобнин утвердительно сказал: "Нет, Фернанду". После этого личность звонившего была раскрыта и к разговору присоединился Дмитрий Комбаров, который звонил вместе с Глушаковым. Футболисты вместе посмеялись над ситуаций и обменялись парой юмористических выпадов в адрес друг друга на тему празднования чемпионства.