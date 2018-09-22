13:08 | Футбол — РПЛ

Глушаков и Ещенко - в основном составе молодежки "Спартака" на матч с ЦСКА

Обсудить
5

"Спартак" и ЦСКА объявили составы на матч 8-го тура молодежного первенства. В составе красно-белых с первых минут встречу начнут хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко

Состав молодежного "Спартака": Поплевченков, Ещенко, Лихачев, Петрунин, Сазонов, Глушаков (к), Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.

Состав молодежного ЦСКА: Кырнац, Маклаков, Матвийчук (к), Захаров, Пухов, Олейников, Анисимов, Тикнизян, Марадишвили, Жиронкин, Попов. 

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2). 

ЦСКА - мол. - Спартак - мол.

Все о молодежном первенстве - здесь

Опрос

Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Это правильно?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Глушаков vs Каррера: забанен за лайк
Материалы других СМИ
Загрузка...