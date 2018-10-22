14:40 | Футбол — РПЛ

Глушаков и Ещенко после отставки Карреры могут полететь на игру с "Рейнджерс" вместе со "Спартаком"

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Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко могут вернутся в основу красно-белых после отставки главного тренера Массимо Карреры.

Футболисты могут отправится с командой в Глазго на выездной матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Встреча пройдет 25 октября.

Визы для них были приготовлены заранее. Участие Глушакова и Ещенко в предстоящей встрече остается под вопросом.

Напомним, оба футболиста были переведены в молодежку " Спартака' в середине сентября после того, как поставили лайки под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Карреру.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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