20:17 | Футбол — РФПЛ

Глушаков – главный специалист по "Ахмату"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, открыв счет в матче 12-го тура, в восьмой раз поразил ворота грозненского клуба в рамках премьер-лиги и упрочил лидерство в списке самых забивающих "Ахмату" футболистов. Немецкий экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи огорчал грозненцев шесть раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, чаще всего забивавшие "Ахмату" в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Денис ГЛУШАКОВ

Локомотив, Спартак

18

8

Кевин КУРАНЬИ

Динамо

8

6

Ласина ТРАОРЕ

Кубань, Анжи, ЦСКА

6

5

ВЕЛЛИТОН

Спартак

7

5

Сейду ДУМБЬЯ

ЦСКА

7

5

ВАНДЕРСОН

Краснодар, Динамо

9

5

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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