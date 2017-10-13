Глушаков – главный специалист по "Ахмату"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, открыв счет в матче 12-го тура, в восьмой раз поразил ворота грозненского клуба в рамках премьер-лиги и упрочил лидерство в списке самых забивающих "Ахмату" футболистов. Немецкий экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи огорчал грозненцев шесть раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, чаще всего забивавшие "Ахмату" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
18
|
8
|
8
|
6
|
6
|
5
|
Спартак
|
7
|
5
|
ЦСКА
|
7
|
5
|
Краснодар, Динамо
|
9
|
5
Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 0:1 30' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/B2TqbHslsU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
- Анжи
- Веллитон ди Мораис
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Кевин Кураньи
- Сейду Думбья
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Краснодар
- Ласина Траоре
- Вандерсон ду Карму