Глушаков – главный специалист по "Ахмату"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, открыв счет в матче 12-го тура, в восьмой раз поразил ворота грозненского клуба в рамках премьер-лиги и упрочил лидерство в списке самых забивающих "Ахмату" футболистов. Немецкий экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи огорчал грозненцев шесть раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, чаще всего забивавшие "Ахмату" в чемпионатах России

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"