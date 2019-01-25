Глушаков - это похороны? Капитан "Спартака" забил "Зениту" с помощью Гулиева

"Спартак" забил второй гол в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". На 29-й минуте отличился хавбек Денис Глушаков.
Полузащитник Аяз Гулиев перехватил мяч после ошибки игроков "Зенита" возле своей штрафной и скинул его Глушакову. Тот нанес точный удар в верхний левый угол ворот Михаила Кержакова.
⚽ Второй гол Дениса Глушакова на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.
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