14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Глеб может вернуться в "Крылья"

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Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в "Крылья Советов", утверждает "Прессбол". В ближайшее время 35-летний ветеран подпишет контракт с самарцами, которые находятся на сборе в Турции. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.

Глеб уже выступал за "Крылья" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. Напомним, что самарцев возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/256123

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Глеб уже десяток лет колесит по одному и тому же маршруту - БАТЭ - Крылья - Турция.Теперь ни одна турецкая команда не горит желанием подписывать звезду Барселоны.Могу поспорить,что он не продержится ни в одной команде хотя-бы год.

14:54

grroznyi85

Скрипченко своих подтягивает

14:37

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