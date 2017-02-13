Глеб может вернуться в "Крылья"

Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в "Крылья Советов", утверждает "Прессбол". В ближайшее время 35-летний ветеран подпишет контракт с самарцами, которые находятся на сборе в Турции. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.
Глеб уже выступал за "Крылья" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. Напомним, что самарцев возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко.
Slim Taller
Глеб уже десяток лет колесит по одному и тому же маршруту - БАТЭ - Крылья - Турция.Теперь ни одна турецкая команда не горит желанием подписывать звезду Барселоны.Могу поспорить,что он не продержится ни в одной команде хотя-бы год.
14:54
grroznyi85
Скрипченко своих подтягивает
14:37