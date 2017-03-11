Глеб и Зуев в старте "Крыльев" на матч против "Уфы"

Стали известны составы "Уфы" и "Крыльев Советов" на матч 19-го тура чемпионата России. Команды встречались всего три раза в рамках премьер-лиги, и самарский клуб одержал над соперником одну победу. "Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, "Крылья" идут на 15-й строчке.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов, Слай, Емельянов.

Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Филин, Патрашко, Йокич, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Обляков, Ванек, Фатаи.

"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Родич, Жозе Перрейра, Глеб, Башкиров, Зуев, Мияйлович, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Шильников, Зотов, Божин, Бато, Чочиев, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Визнович, Садик.