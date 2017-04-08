Глеб и Ткачев - в запасе "Крыльев" на матч с "Амкаром"

Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 22-го тура чемпионата России против "Амкара". Хавбек Александр Глеб на этот раз остался в запасе. Также в заявку на игру попал Сергей Ткачев, который в 2017 году еще не выходил на поле из-за травмы.

Полностью состав самарцев выглядит следующим образом: Лория - Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин - Зинков, Мияйлович, Зуев, Брюно - Паскуато, Корниленко; запасные - Конюхов, Шильников, Ятченко, Бато, Цвейба, Башкиров, Глеб, Чочиев, Громов, Визнович, Ткачев.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Амкар"