Главный врач Академии "Спартака": "Все предписанные мероприятия выполнены"

Главный врач Академии "Спартака" Размик Кешишян высказался по поводу эпидемии гепатита А среди воспитанников. Он рассказал, что с помощью Роспотребнадзора, а также специализированных клиник и поликлиник все дети и взрослые в Академии обследованы, здоровые – вакцинированы.

В среду официальный сайт красно-белых сообщил, что приостановлены работа интерната и столовой в связи с предписанием главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы в результате санитарно-эпидемиологического расследования. Карантин будет действовать в течение 35 дней, в этот период командам академии запрещено участвовать в соревнованиях.

– Первый случай заболевания был зафиксирован в понедельник, 29 октября, ближе к обеду. Мальчик был сразу же направлен в больницу, а в Академии начались мероприятия по купированию распространения инфекции. К сожалению, случай оказался не единичным, что говорит о пищевом характере заражения.

С помощью Роспотребнадзора, а также специализированных клиник и поликлиник все дети и взрослые в Академии обследованы, здоровые – вакцинированы. Лицензированная компания проводит заключительную дезинфекцию, и с завтрашнего дня все помещения будут доступны для использования в обычном режиме. В общем, все предписанные мероприятия выполнены, - приводит пресс-служба клуба слова врача Академии Кешишяна.

Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом воспитанников академии "Спартака"