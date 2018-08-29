Главный тренер "Севильи": "Промес - хороший игрок. Он впишется в команду"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин заявил, что считает нападающего "Спартака" Квинси Промеса и хавбека "Жироны" Кристиана Порту хорошими игроками. Ранее "СЭ" сообщал, что "Севилья" уже завтра может подписать с Промесом контракт.

- Промес и Порту - хорошие игроки, - цитирует Мачина Marca. - Они впишутся в команду, если будут жертвовать собой ради нее. Если футболисты готовы работать на команду, то они мне подходят.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне форвард провел 7 матчей за "Спартак", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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