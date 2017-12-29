Главный тренер сборной Румынии надеется, что Иван начнет играть и забивать в "Краснодаре"

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра надеется на то, что нападающий "Краснодара" Андрей Иван в ближайшее время сумеет восстановиться от травмы и вернется на поле.
Форвард пополнил состав "быков" летом 2017 года. В августе футболист получил повреждение и вернулся в заявку команды в ноябре.
– Мне хочется, чтобы Иван восстановился, набрал форму и начал играть, – приводит Digi Sport слова Контры. – У него много хороших футбольных качеств. Хорошо, чтобы он начал выступать за свой клуб и забивать"
Напомним, что в текущем сезоне в составе "Краснодара" 20-летний румын провел 6 матчей во всех турнирах. В общей сложности он отыграл 178 минут и не забил ни одного гола.
henri71
Гитлер капут!
21:21
Serenky25
Russische Ivan, Rücken nach unten. Bei uns erhalten Sie ein herzlicher Empfang, Essen und neue Freunde. (Русский Иван, сдавайся. У нас тебя ждет теплый прием, пища и новые друзья)
17:31