09:40 | Футбол — РФПЛ

Главный тренер сборной Нигерии: "Муса вернется в ЦСКА"

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Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор сообщил о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса вернется в Россию. По его словам, форвард будет выступать за ЦСКА, где ему доверяют.

- Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, - цитирует scorenigeria Рора. - Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше.

В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.

За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Рюрик 09

Нет уверенности, что Жерно Рор не выдаёт желаемое за действительное.

12:42

Тыгыдымский

Хорошая новость. Но сможет ли Гончаренко вписать его в новую схему,вопрос. Не хватает забивного форварда, который не будет транжирить голевые моменты. Муса к сожалению не такой, но команде по-любому пригодится. Дай бог чтобы эта новость не была фейком.

12:38

Несвин

Ай да Евгений Леннорович! Как всегда, на высоте!

12:01

Mark Krass

МусииищщщЕЕЕЕ!

11:55

Алексей Д.

Упс! Теперь Зениту совсем сложно будет бронзу зацепить

11:47

Rosinant

Гинер вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!

11:38

Jean4

Вот Жерно! Слил информацию. =)

10:29

BeeBop

Слова тренера сборной Нигерии, да Богу в уши!

10:21

ravilius777

2 года убитых на лавке, Головин подумай

09:58

марк де фоссен

А вот это уже серьезно.

09:56