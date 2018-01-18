Главный тренер сборной Нигерии: "Муса вернется в ЦСКА"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор сообщил о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса вернется в Россию. По его словам, форвард будет выступать за ЦСКА, где ему доверяют.
- Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, - цитирует scorenigeria Рора. - Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше.
В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.
За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.
Рюрик 09
Нет уверенности, что Жерно Рор не выдаёт желаемое за действительное.
12:42
Тыгыдымский
Хорошая новость. Но сможет ли Гончаренко вписать его в новую схему,вопрос. Не хватает забивного форварда, который не будет транжирить голевые моменты. Муса к сожалению не такой, но команде по-любому пригодится. Дай бог чтобы эта новость не была фейком.
12:38
Несвин
Ай да Евгений Леннорович! Как всегда, на высоте!
12:01
Mark Krass
МусииищщщЕЕЕЕ!
11:55
Алексей Д.
Упс! Теперь Зениту совсем сложно будет бронзу зацепить
11:47
Rosinant
Гинер вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!
11:38
Jean4
Вот Жерно! Слил информацию. =)
10:29
BeeBop
Слова тренера сборной Нигерии, да Богу в уши!
10:21
ravilius777
2 года убитых на лавке, Головин подумай
09:58
марк де фоссен
А вот это уже серьезно.
09:56