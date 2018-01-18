Главный тренер сборной Нигерии: "Муса вернется в ЦСКА"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор сообщил о том, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса вернется в Россию. По его словам, форвард будет выступать за ЦСКА, где ему доверяют.

- Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, - цитирует scorenigeria Рора. - Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше.

В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.